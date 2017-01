GRAAFIK: Ida-Virumaal vahistati viis tänavadiilerit, keda kahtlustatakse kuue inimese elu nõudnud narkootikumi levitamises

Viru ringkonnaprokuratuuri taotlusel ning Viru maakohtu loal võeti Ida-Virumaal vahi alla võetud viis tänavadiilerit, kellele esitati kahtlustus fentanüüli levitamises, mille tagajärjel on elu kaotanud kuus inimest.

Möödunud aasta novembri lõpust alates on Kohtla-Järvel ja Jõhvis registreeritud üheksa üledoosi juhtumit, neist kaks lõppesid surmaga ja seitsme inimese elu suudeti päästa. Hukkunute seas oli ka 36-aastane naine, kellest jäi maha abikaasa ja väike laps.

Narvas ja Sillamäel on detsembri keskpaigast alates registreeritud kümme üledoosi juhtumit, millest neli lõppesid surmaga.

„Aasta lõpus järgemööda laekunud teated üledoosidest olid äärmiselt murettekitavad. See oli selge märk sellest, et tegemist võib olla kangema ainega, mille tarbimine on eluohtlik. Väga väike valearvestus annuse koguse määramisel võib lõpetada fentanüülitarvitajate elu,“ sõnas Ida prefektuuri narkokuritegude talituse juht Dmitri Kabanov. „Seetõttu oli meie eesmärk võimalikult kiiresti jälile saada, mis ainega on tegu ja kes seda levitavad. Meil ei läinud kaua aega, et levitajateni jälile jõuda ja kogutud tõendite põhjal on tänaseks vahi alla võetud viis meest,“ lisas Kabanov.

Praegusel hetkel tegeletakse aine tüübi ja kanguse tuvastamisega ning ekspertiiside tulemuste saabumise järel saab sellest täpsemalt rääkida.

Viru ringkonnaprokuratuuri abiprokurör Sofja Hristiforova sõnul puudutavad narkokuriteod palju laiemat inimeste ringi. Narkosõltlaste seas võivad olla nii teie lähedased, kui ka tuttavad ja naabrid.

“Narkoüledoosi kahtluse juhul tuleb viivitamatult pöörduda kvalifitseeritud abi saamiseks,” lisas abiprokurör Hristoforova.

Detsembri lõpus võeti Viru ringkonnaprokuratuuri taotlusel ja Viru maakohtu loal Narvas vahi alla kaks meest. Samuti võeti selle aasta jaanuaris vahi alla veel üks Kohtla-Järve ja kaks Narva elanikku. Neljale mehele on esitatud kahtlustus narkootilise ja psühhotroopse aine suures koguses ebaseaduslikus käitlemises ning ühele mehele esitati kahtlustus narkootilise ja psühhotroopse aine väikeses koguses ebaseaduslikus käitlemises.