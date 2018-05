GAG-i uue koolihoone juures sõitis auto ülekäigurajal otsa 9-aastasele jalgratturile

Täna hommikul kella 8.50 ajal teatati liiklusõnnetusest Tallinnas Kotzebue tänaval. Ülekäigurada rattal ületanud 9-aastane poiss sai löögi sõidukilt. Laps viidi haiglasse, tema seisund ei ole õnneks kriitiline.

Esialgsetel andmetel peatus sõiduk, mille roolis oli 43-aastane naine, enne ülekäigurada, et anda teed jalakäijatele. Seejärel hakkas sõiduk vaikselt liikuma, kuid ei märganud vasakult teed ületanud 9-aastast jalgratturit, kes ületas ülekäigurada rattaga sõites. Kokkupõrke tulemusena sai poiss viga ja ta viidi lastehaiglasse.

„Jalgrattur kasutas kiivrit ja ta elu ohus ei ole, kuid laps sai vigastada ning võib arvata, et lapse ehmatus oli suur,“ kommenteeris juhtunut Põhja prefektuuri liiklusjärelevalvekeskuse avariigrupi juht Tanel Pajumaa. „Sõidukijuhid peavad ülekäiguradadele lähenedes alati veenduma, et mõlemas suunas teed ületada soovinud jalakäijad seda ohutult teha saavad.“

Ilusad ilmad toovad tänavatele jalgratturid ning sel põhjusel kutsub Pajumaa sõidukijuhte üles erilisele tähelepanelikkusele. „Liikluses on palju, mida jälgida ja millele tähelepanu pöörata. Nüüd tuleb veel eriti tähelepanelikult oma silmad teel ja tähelepanu terav hoida, et märgata õigeaegselt lähenevat jalgratturit. Eriti oluline on see pöörete tegemisel,“ rõhutas Pajumaa.