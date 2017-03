G4S: Vladislav Pällinguga lõpetati leping tööluusi tõttu

Eesti-Saksa lendudele pommiähvarduse teinud Vladislav Pällingut ajendasid kaitsja kinnitusel probleemid endise tööandja G4Siga. Firmast selgitatakse, miks töösuhe lõpetati.

G4Si kommunikatsioonijuht Reimo Raja ütles Delfile, et Pälling oli nende töötaja aastatel 2007-2016. "Ta töötas lennujulgestajana. Töölepingu lõpetasime temaga tööluusi tõttu," märkis Raja ja lisas: "Kõikidele G4S lennujulgestajatele teeb kaitsepolitsei enne tööleasumist ja töötamise ajal taustakontrolli."

Pälling on kohtu all, kuna mullu 25. juulil helistas ta lennujaama ning kaitsepolitseisse, teatades kavatsusest õhkida nädala jooksul Tallinnast Saksamaale suunduv lennuk. Kapo võttis ta kinni tänavu veebruari alguses.

Mees tunnistas end süüdi ja nõustus kokkuleppemenetluse käigus nelja kuu pikkuse vangistusega (koos katseajaga kahe ja poole aasta pikkune vangistus).

Nii prokurör kui kaitsja kinnitasid tänase kohtuistungi järel ajakirjanikele, et Pällingut kannustasid probleemid ekstööandjaga ehk ta

tahtis kätte maksta. Kohtus sõnas Pälling, et mõistab, et käitus valesti ning kahetseb.