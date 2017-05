FOTOD: Võrumaal hukkus veoki ja sõiduauto kokkupõrkes mees

Täna juhtus Võrumaal raske liiklusõnnetus, kus veoki ja sõiduauto kokkupõrkes hukkus sõiduautot juhtinud 40-aastane mees.

Häirekeskus sai teate Rõuge vallas Viitina külas juhtunud liiklusõnnetusest täna kella 15 paiku. Esialgsetel andmetel ei andnud veokijuht Saarlasõ-Kääraku tee kolmeharulisel ristmikul vasakpööret sooritades teed peateel liikunud Audile. Kahe sõiduki kokkupõrkes sai Audi juht sedavõrd raskeid vigastusi, et hukkus sündmuskohal.

Politsei selgitas, et 19-aastane veokit juhtinud mees oli kaine ja juhtimisõigusega ning tema õnnetuses viga ei saanud. Audit juhtinud mehe kainus selgitatakse ekspertiisis.

Sündmuskohal töötanud Kagu jaoskonna patrullpolitseinik Meelis Tsopp kirjeldas, et raskete tagajärgedega liiklusõnnetus juhtus kruusateel, kus lubatud maksimaalne kiirus on 90 km/h. Ristmik, kus kaks sõidukit omavahel kokku põrkasid asub kurvi peal, lisaks piirab sel teel mõnevõrra nähtavust ka mägine maastik.

Võrumaa liiklusõnnetus Foto: Politsei

„Kuigi selle konkreetse liiklusõnnetuse üksikasjad on alles selgitamisel, tuletan liiklejatele meelde, et ka väiksema liiklustihedusega külavaheteedel liikudes tuleb arvestada võimalusega, et järgmise künka või kurvi tagant võib ootamatult vastu tulla mõni teine sõiduvahend. Seetõttu on oluline, et juhid ei kaotaks ka hajaasustusega piirkondades ringi sõites ümbritseva suhtes hoolsust ja valvsust,“ toonitas patrullpolitseinik.

Liiklusõnnetuse täpsemate asjaolude välja selgitamiseks alustati kriminaalmenetlus, mida viib läbi Lõuna prefektuur ja juhib Lõuna Ringkonnaprokuratuur.