FOTOD | Virtsu-Kuivastu praamilt üle parda kukkunud või hüpanud mehe surnukeha on leitud

Täna kella 18 ajal leiti Kuivastu sadamas keskpäeva paiku Virtsu-Kuivastu praamilt „Tõll“ vette kukkunud või hüpanud mehe surnukeha. Surnukeha leiti hüppamise või kukkumise koha lähedalt sadamakai äärest merepõhjast.

Politsei pressiesindaja Ilmar Kahro sõnult tõid surnukeha merepõhjast välja Muhu vabatahtliku merepääste üksuse tuukrid. Surnukeha viiakse ekspertiisi, juhtunu täpsemad asjaolud on selgitamisel.

24-aastase mehe kadumine selgus, kui temaga koos olnud tuttav läks Kuivastus praamilt maha ja avastas, et mees praamilt maha ei tulnud. Laeva kaamerate salvestisi kontrollides selgitati välja, et mees ei ole praamilt maha läinud ja sadamakaamera salvestiselt on näha, et kell 10.39 hüppab või kukub praami välistekil viibinud mees vette.

„Meest asusid peale teate laekumist otsima Muhu vabatahtlikud merepäästjad ja samuti Kuressaare merepäästepatrull. Lisaks kontrollis piirkonda PPA lennusalga lennuk,“ rääkis täna päeval Delfile Kuressaare politseijaoskonna välijuht Andres Vassar.