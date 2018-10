FOTOD | Viljandis tehti tühjana seisnud korterisse lõke, süttis kogu põrand

Kui päästjad sündmuskohale jõudsid selgus, et kolmekordses majas põleb üks korter. Korter oli paksult suitsu täis. Korterisse oli tehtud lõke ning see süütas põranda. Tänu varajaselt avastatud tulekahjule saadi suurem kahju ära hoida.

Maja oli küll lukustatud, kuid kuidagi oli keegi sinna sisse pääsenud. Maja on tühi ning keegi seal sees ei ela.

Edasi uurib juhunut politsei, kuna on alust arvata, et tegemist on süütamisega.