FOTOD | Viljandis põles täna mahajäetud hoone, kus tõenäoliselt püüdis kodutu endale lõkkega sooja teha

Kui päästjad sündmsukohale jõudsid olid leegid katusest väljas. Kuna maja asus teest tükkmaad eemal tuli päästjatel ligemale 100 meetrit voolikuid vedada, et majani jõuda. Päästjad tõid põlevast majast välja joobes meesterahva, kes anti üle kiirabile ning ta viidi haiglasse.

Põlengu täpne põhjus on selgitamisel, kuid on alust arvata, et majas tehti lõket sooja saamiseks.

Väliselt on tegemist mahajäetud majaga.