Täna õhtupoolikul sai häirekeskus teate, et Viljandis põleb lippidest aed ning tuli on levinud ka kõrval oleva kuurini.

Häirekeskus sai teate tulekahjust Viljandis Posti tänaval täna kell 16.22. Päästjate sündmuskohale saabudes selgus, et põleb puidust aed ning tuli on levinud ka lähedal asuva kuurini.

Päästjatel kulus tulekahju kustutamiseks pisut üle viie minuti. Keegi õnnetuses kannatada ei saanud.

Tulekahju tekkepõhjus on selgitamisel, kuid on alust arvata, et tegemist oli süütamisega.