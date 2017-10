FOTOD | Viljandis põles lahtise leegiga Ford Transiti kaubik

Täna varahommikul kella 5.14 ajal tuli päästjatele teade, et Viljandis Tallinna tänaval põleb lahtise leegiga Ford Transiti kaubik.

Kui päästjad sündmuskohale jõudsid selgus, et kaubik on kinnisel territooriumil ning on leekides. Kaubik hävis tules täielikult. Kaubiku kõrvale oli pargitud ka teine auto ning see sai kuumakahjustusi. Küljepeegli ots ja suunatuli sulasid ära.

Päästjad lõpetasid kustutustööd enne kella kuute.

Tulekahju tekkepõhjus on selgitamisel.