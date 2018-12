FOTOD | Viljandis põles elumaja kõrvalhoone, tuli sai ilmselt alguse tuhaämbrist

Häirekeskus sai teate põlengust kell 3.41. Kui päästjad sündmuskohale jõudsid selgus, et eramaja hoovis põleb puukuur lahtise leegiga.

Tulekahju saadi kiirelt kontrolli alla ning kõrval asuvale elumajale tuli ei levinud.

Puukuur oli kokku ehitatud kilest kasvuhoonega. Kuur oli erinevaid esemeid täis, tänu sellele tuli päästjatel puukuur tühjaks teha, et tulekolleteni jõuda. Lisaks leiti gaasiballoon, kuid õnneks see ohtlik ei olnud.

Tulekahju tekkepõhjus on selgitamisel, kuid on alust arvata et tulekahju võis alguse saada tuhaämbrist.