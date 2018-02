FOTOD | Viljandis BMW-ga majja sisse sõitnud kasutas enne sõitu amfetamiini, LSD-d ja kanepit

Üle aasta tagasi Viljandis BMW-ga majja sisse sõitnud kasutas enne sõitu amfetamiini, LSD-d ja kanepit ning sõitis lubatust oluliselt kiiremini: 117 km/h.

2016. aasta novembris sõitis BMW Viljandis mööda Riia maanteed otse üle Vaksali ristmiku suure õhulennuga majja sisse. Tänaseks on selgunud, et auto kiirus oli ligemale 117 kilomeetrit tunnis ning autot juhtinud 23-aastane Helery oli narkojoobes. Ta oli tarvitanud amfetamiini, LSD ja kanepit.

Tekitatud kahju oli üle 43 000 euro. Helery sai karistuseks kümne kuu pikkuse tingimisi vanglakaristuse ning sama pikaks ajaks võeti talt juhiload ära.

Avarii sündmuspaik on tänaseks muutunud. Ristmikust on saanud ringtee ning maja, kuhu auto sisse sõitis on saanud uue välimuse.

Varem nägi maja välja selline:

maja Viljandis Foto: Kenno Soo

Vahetult pärast õnnetust nägi aga hoone välja selline: