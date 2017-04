FOTOD: Viljandimaal süttis pool hektarit kulu, tuli ohustas ka lähedal asuvaid hooneid

Viljandimaal Õisu alevikus süttis pool hektarit kulu, kui elanik põletas vanu kände. Tuli ohustas ka lähedal asuvaid hooneid.

Lõuna päästekeskus andis teada, et eile kella 11.29 ajal põletas elanik Õisu alevikus lõketes vanu kände, millest süttis omakorda pool hektarit kulu ja tuli ohustas hooneid.

Päästjad kustutasid tulekahju ligi tunni ajaga (pildid manuses, autor Lõuna päästekeskus). Päästjad hoiatavad, et lõkete põletamisel tuleb tagada, et tuli ümbrusele ei leviks. Tuulise ilmaga on lõkkepõletamine keelatud.