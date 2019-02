FOTOD | Viljandimaal sõitis joobes ukrainlane oma Audiga kraavi

Kui politsei sündmuskohale jõudis, oli kraavis Ukraina numbrimärkidega Audi ning rooli taga magas Ukrainast pärit meesterahvas. Mees aeti üles ning tal paluti alkomeetrisse puhuda, kuid ta keeldus sellest. Kui talt küsiti, et miks ta kraavis on autoga, vastas ta selle peale, et pargib siin.

Kui ukrainlane autost välja tuli ning politsei autosse viidi, siis oli silmnähtavalt näha et isik on purjus.