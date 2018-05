FOTOD | Viljandimaal sai veoki ja sõiduauto kokkupõrkes raskelt viga kaks meest

Täna kella 14.30 paiku sai häirekeskus teate Viljandimaal Holstre külas Viljandi–Rõngu tee 9. kilomeetril toimunud veoki ja sõiduauto kokkupõrkest, milles sai raskelt viga kaks meest.

Esialgsetel andmetel liikus Mitsubishit juhtinud 84-aastane naine Viljandist Rõngu suunas ning asus keset pikka sirget maanteelõiku tegema vasakpööret oma koduõuele. Naine väitis, et ei märganud vastassuunast lähenevat Chryslerit ning seetõttu eeldas ka, et vasakpöörde tegemine on ohutu.

Lähenenud Chrysleri juht pööras Mitsubishiga kokkupõrke vältimiseks omakorda järsult vasakule vastassuunda, kus sõitis kruusakoormaga raskeveok ning kahe masina vahel toimus laupkokkupõrge. Mõlemad sõidukid paiskusid saadud löögist kraavi.

Chrysleri ja veoki kokkupõrge oli tugev ning nii Chrysleri juht kui kaasreisija, kaks meest, said raskelt viga. Päästjad aitasid nad deformeerunud masinast välja ning meedikud viisid nad haiglasse. Veokijuht viga ei saanud.

Politsei selgitas, et kõik autojuhid olid kained ja juhtimisõigusega. „Liikluses on vasakpööre üle vastassuunavööndi üks tähelepanu nõudvaim manööver. Esmajärjekorras tuleb hinnata vastutulevate sõidukite kiirust ja kaugust. Teisalt tuleb õigesti hinnata manöövrile kuluvat aega nii, et ohtu igal juhul vältida,“ rääkis Viljandi politsei välijuht Aleksander Treial.