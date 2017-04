FOTOD: Viljandimaal ohustas kulupõleng ka elumaja

Täna kell 19.20 said päästjad teate, et Viljandimaal Suure-Jaani vallas Taevere külas põleb kulu ning ohus on ka elumaja.

Kui päästjad sündmuskohale jõudsid, oli kulupõleng möödasõitjate poolt ära kustutatud. Ohus oli ka elumaja, kuid õnneks hoone viga ei saanud. Kulupõleng küündis majast umbes kolme meetri kaugusele. Kulupõleng sai alguse lõkkest, mis oli järelvalveta jäetud. Päästjad tuletavad meelde, et lõket tohib teha vaid mittesüttival pinnasel ning tuld ei tohi jätta üksi. Käepärast tuleb hoida ämber veega või tulekustuti.