FOTOD, VIDEOD JA BLOGI | Tallinna lennujaamas hädamaandus SmartLynxi lennuk seitsme meeskonnaliikmega pardal

"Täna kell 17.11 tegi Tallinna lennujaamas hädamaandumise Smartlynxi lennuk Airbus A320," ütles Tallinna lennujaama kommunikatsioonijuht Priit Koff eile Delfile.

SmartLynxi teatel tekkisid lennuki maandumisel tehnilised probleemid.

Lennuki pardal reisijaid ei viibinud, tegemist oli treeninglennuga.

SmartLynx kinnitas, et lennuki pardal oli seitse meeskonnaliiget – kaks pilooti, neli õppelennu sooritajat ja üks inspektor.

Päästeamet sai maandumisest teada kell 17.16, kuid nende kohaleminek polnud vajalik.

Kui algul teatas lennujaam, et Tallinnas ei saa maanduda ega õhku tõusta vähemalt kella 22ni õhtul, siis tegelikult avati lennuliiklus mõlemas suunas pool tundi varem, kasutades lühendatud lennurada. Avariiline lennuk jäi ööseks maandumiskohta, see plaanitakse teisaldada esimesel võimalusel. Kuna lennukil on telik murdunud ja see seisab ninapidi lumes, on spetsialistidel vaja välja töötada kallist lennukit kõige säästvam viis, et see eemale nihutada.

Päästeamet andis täna teada, et lennukis olnud seitsmest meeskonnaliikmest kaks viidi tervisekontrolliks haiglasse.

Lennurada avatakse täies ulatuses kell 8.00 pärast täiendavat kontrolli täieliku ohutuse tagamiseks.

"Prooviti ja katsetati mitmeid tehnilisi lahendusi," rääkis lennujaama pressiesindaja Priit Koff Delfile. Ta nentis, et lõpuks leiti sobivaim lahendus. Lennukil vahetati ära purunenud rattad ja kasutati spetsiaalset pukseerimisseadet, mis võimaldas vigase telikuga lennuki lennurajalt seisuplatsile viia. "Pukseerimine möödus rahulikult," kinnitas Koff.

Tallinna lennujaam andis teada, et mõned minutid tagasi pukseeriti avariiline lennuk edukalt lennurajalt ära.

Kuigi spetsialistid pidasid öösel kõvasti nõu ja tegid ettevalmistusi lennuki eemaldamiseks lennurajalt, seisab avariiline lennuk hommiku saabudes endiselt omal kohal.

Lennujaamas saab alates poole üheksast õhtul taas nii õhku tõusta kui maanduda, kasutades lühendatud lennurada. Öösel hakatakse tegema ettevalmistusi avariilise lennuki teisaldamiseks. Millal see täpselt juhtuda võiks, on selgusetu. "Teeme ettevalmistusi, et lennukit teisaldada seda võimalikult vähe kahjustades," märkis lennujaama pressiesindaja Priit Koff. "Kas kõik õnnestub täna öösel ära teha, ei saa garanteerida."

Lennukid saavad õhku tõusta, kuid maanduda mittePriit Koff teatas, et Tallinna Lennujaam võimaldab lennuvedajatel vajadusepõhiselt õhku tõusta lühendatud lennurajalt, kuid maandumiseks on rada endiselt suletud vähemalt kella 22ni. "Tallinnast on väljumas Finnairi lend Helsingisse, Lufthansa lend Frankfurti ja Nordica lend Brüsselisse. Tallinna Lennujaam teeb operatiivset koostööd Ohutusjuurdluskeskuse ning SmartLynxiga, et rada võimalikult kiiresti avada täies ulatuses ning taastada normaalne lennuliiklus," sõnas Koff.

OLULINE INFO REISIJATELE!Lennujaam avatakse varem. Äsja algas pardaleminek Frankfurti suunduvale lennule!

Hea uudis Brüsselisse lendajatele! Selgus, et erinevalt mõnest teisest lennust see reis väljub. Täpne kellaaeg on veel teadmata.

Õnnetuse hetkel lennujaama juures viibinud Raul Neimann ütles, et lennuk maandus tema kõrval ja vigastas telikuid, kuid tõusis seejärel uuesti õhku. "Sädemeid pildus igas suunas, aga kohe kogus uuesti kiirust ja sai õhku, küll aga hakkas taas kõrgust kaotama, aga suutis ringi ära teha Lagedil ja maandus kõhu peale. Nägin ka tükke küljest kukkumas peale uuesti õhkutõusu," kirjeldas Neimann.

SmartLynx kinnitas pressiteates, et lennuki pardal oli seitse meeskonnaliiget – kaks pilooti, neli lennuõpilast ja üks inspektor.SmartLynxi teatel tabas kella 17.23 ajal lennukit Airbus A320 Tallinnas lennuväljale maandumisel tehniline rike."Lennuki pardal polnud ühtegi reisijat, kuna tegemist oli treeninglennuga. Seitse meeskonnaliiget – kaks pilooti, neli lennuõpilast ja üks inspektor - evakueeriti turvaliselt lennukist," öeldi firma pressiteates.Lennufirma sõnul tehakse koostööd Tallinna lennujaama ja Eesti tsiviillennunduse ametkonnaga.

ERRi teatel peaks intsident puudutama praegustel andmetel 13 saabuvat ja 14 väljuvat lendu ehk kokku ligi 30 lendu.

Praeguseks on teada, et tühistatud on kell 18 Tallinnast Stockholmi, kell 18.05 Münchenisse ja kell 18:15 Oslosse väljuma pidanud lennud. Teised lennud on praeguse seisuga edasi lükatud.

Sotsiaalmeedias levib kasutaja Kirill Kiri video lennuki hädamaandumisest, millelt on näha, kuidas lennukilt tuleb maandumisrajal ratas alt ära.

Üks perekond, kes saadab tütart Austraaliasse, ütles Delfile, et nad on vajadusel valmis ka terve öö ootama, kui muud üle ei jää.

Tallinna lennujaama teatel on Vilniusest, Kiievist ja Viinist Tallinna saabuma pidanud lennud suunatud Helsingisse.

Meenutame kõigile blogi jälgijatele, et nii väljuvad kui saabuvad lennud on kas edasi lükatud või ümber suunatud. Lennurada avatakse kõige varem kell 22.00

Balile reisida sooviv kolmeliikmeline sõpruskond ütles, et neil oli plaanis praegu Stockholmi lennata, et sealt siis edasi sõita, kuid nüüd on reisiplaanidega üsna kehvasti. Neile öeldi, et rada on ilmselt neli tundi suletud ja ei tea, mis edasi saab.

Delfi lugeja sõnul valvab väidetavalt lennukilt pudenenud detaili politseinik.

Sündmuskohal viibiva Delfi reporteri kinnitusel seisavad inimesed reisifirmade lettide juures järjekorras, kuid uut informatsiooni hetkel napib.

Informatsiooni, et lennurada on suletud vähemalt kella kümneni, kinnitas ka lennujaama kommunikatsioonijuht Priit Koff, kelle sõnul tegi täna kell 17.11 Tallinna lennujaamas hädamaandumise Smartlynxi lennuk Airbus A320. See tähendab kõigi saabuvate lendude ümbersuunamist, samuti ei toimu lennujaamast ühtegi väljumist.

Delfi andmetel on lennurada kella kümneni suletud ja senimaani suunatakse saabuvad ja väljuvad mujale.

Hädamaandunud lennuki puhul on tegemist sama õhusõidukiga, mis täna Tallinna ümbruses treeninglendu tegi.

Lennud suunatakse ümber, Nordica Kiievi-Tallinna lend on suunatud Helsingisse.

Teise pealtnägija sõnul kukkus lennuki küljest detail.

Sündmuse pealtnägija sõnul tiirutas lennuk lennujaama kohal, tegi koledat häält, loperdas. "Mõtlesin, et ta kukub kohe alla," kirjeldas pealtnägija

Hädamaandumise kohta tuli teade kell 17.16.