FOTOD | Vene portaal: Narvas kinnipeetud FSB agent on 20-aastane noormees, kes õppis Eestis programmeerijaks

Vene portaali 47news.ru andmetel on fotol Eesti-vastases tegevuses kahtlustatav Aleksei Vassiljev

Möödunud nädalavahetusel kaitsepolitsei poolt kinni peetud FSB agent oli Venemaa portaali 47news.ru andmetel 20-aastane Kingissepa elanik Aleksei Vassiljev, kes õppis Eestis programmeerijaks.

Portaal 47news.ru tugineb Eestis viibivate diplomaatide ütlustele, kelle sõnul pidasid kaitsepolitsei töötajad kinni 20-aastase Aleksei Vassiljevi.

Muu hulgas avaldatakse, et Vassiljev õppis 16-19-eluaastani Sillamäe gümnaasiumis, töötas seejärel aasta Venemaal ning naasis Eesti kõrgkooli programmeerijaks õppima.

Portaaliga rääkinud diplomaatide sõnul viibib mees Eestis õppimise eesmärgil väljastatud elamisloa alusel.

Sotsiaalmeediast leitud infost järeldatakse, et Vassiljev polnud arvutivõõras, sest on huvitatud e-spordist, eriti arvutimängust Counter Strike. Noormeest huvitab lumelauaga sõitmine, raamatutest eelistab ta ulmekirjandust ja tunneb rõõmu plaadikeerutamisest.

Delfi andmetel on Vassiljevil sotsiaalmeediaportaalis VKontakte 176 sõpra, neist paljud ka Eestist.

Portaal märgib, et Vassiljevit hoitakse Tallinna arestimajas, kus talle on tagatud normaalsed tingimused ning tal on õigus kutsuda enda juurde preestrit, advokaati ja diplomaati.

Meest kahtlustatakse arvutikuriteo ettevalmistamises

Möödunud nädalavahetusel pidasid kaitsepolitsei töötajad Narva piiripunktis kinni Venemaale suunduva mehe, kes kahtluse kohaselt tegutses Venemaa Julgeolekuteenistuse agendina.

Esmaspäeval, 6. novembril võttis Harju maakohus Venemaa kodaniku prokuröri taotlusel vahi alla.

Venemaa kodanikust meest kahtlustatakse karistusseadustiku paragrahvide 233 ja 216' lõige 1 järgi FSB agendina Eesti Vabariigi vastases vägivallatus tegevuses ning arvutikuriteo ettevalmistamises. Tema Eesti-vastase tegevuse sihtmärgid olid Eesti riigiasutused