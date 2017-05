FOTOD: Vene eriteenistuse jaoks luuranud Artem Zinchenko mõisteti viieks aastaks trellide taha

Harju maakohus mõistis täna kokkuleppemenetluses süüdi Vene sõjaväe luureasutuse GRU heaks ebaseadlikku koostööd teinud 30-aastase Artem Zinchenko. Vene eriteenistuse heaks töötades pani mees toime Eesti Vabariigi vastase kuriteo ning teda karistati viie aasta pikkuse vanglakaristusega.

Riigiprokuratuuri süüdistuse kohaselt värbas GRU (Venemaa Föderatsiooni Relvajõudude Kindralstaabi Luurepeavalitsus) Artem Zinchenko aastal 2009 ning alates 2013. aastast kuni kahtlustatavana kinnipidamiseni osales ta aktiivselt Eesti Vabariigi julgeoleku kahjustamisele suunatud GRU agentuur-operatiivtöös.

Artem Zinchenko sai Eesti Vabariigi vastu suunatud salajase koostöö käigus ülesandeid GRU töötajatelt. Peamiselt oli tema ülesanne koguda teavet riigikaitseliste objektide ja elutähtsat teenust tagavate objektide kohta Eesti Vabariigi territooriumil, aga ka näiteks kaitseväe ja kaitseliidu sõjaliste liitaste tehnika liikumise kohta Eestis. Samuti sai Zinchenko ülesandeid hankida GRU-le Eesti Vabariigist soovitud esemeid, näiteks sidevahendeid.

Salajase agentuur-operatiivtöö käigus kogutud teavet ja esemeid edastas Artem Zinchenko korduvalt ja perioodiliselt GRU töötajatele nii sidevahendite kaudu kui ka Peterburis toimunud kohtumistel.

Artem Zinchenko on Vene Föderatsiooni kodanik, kes elab Eestis elamisloa alusel alates 2013. aastast. Mees tegeles lapsevankri- ja lastetarvikute äriga ning seetõttu tundus normaalne, et mees liikus nii Eestis kui ka Venemaal ringi. Äri tõttu elamisloa saanud mehesse investeeris GRU palju - nähti vaeva, et tema tegevus näeks võimalikult loomulik välja.

Zinchenko on kõrgharidusega ning tema abikaasa ja lapsed elavad Eestis. Zinchenko abikaasa ei olnud asjaga seotud.

Harju maakohus mõistis Zinchenko täna süüdi ja karistas teda karistusseadustiku § 233 alusel viieaastase vangistusega.

Riigiprokuratuuri juhtimisel viis kriminaalmenetlust läbi kaitsepolitseiamet, millele eelnes kaitsepolitseiameti ja teabeameti koostöö.

12. aprillil toimunud kapo aastaraamatu esitlusel kinnitas kapo peadirektor Arnold Sinisalu, et isik peeti kinni 9. jaanuaril.