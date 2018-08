FOTOD | Varem vangis istunud Lasnamäe pedofiil meelitab alaealiseid tüdrukuid sotsiaalmeedias

Tartu vangla hinnangul on mees lastele ühiskonnas kõrge tasemega ohtlik, eriti on ohustatud lapseealised tüdrukud. Vangla ei hinda teda siiski vägivaldseks.

Veebikonstaabel Jana Frolova kommenteeris, et inimesed peaksid võimaliku ohu korral teavitama politseid. "Kui inimesed satuvad pealt nägema väärkohtlemist - eriti juhul kui tegemist on alaealisega - tasub viivitamatult helistada 112," sõnas Frolova.

Ta jätkas, et lastega seotud seksuaalkuriteod jäävad tihti varjatuks, mistõttu on oluline, et igasugune ennetav info jõuaks õigel ajal politseini. Seejuures on kõige olulisem, et ka kannatanu ise saaks politseiga rääkida, et ta saaks vajamineva abi.

Veebipolitseinik manitses lapsevanemaid oma võsukestele õpetama, et võõrastega ei tohi kunagi kaasa minna, veel enam, et võõrastelt ei tohi vastu võtta kingitusi, magusat, ei tohi langeda lõksu, kui võõras pakub lapsele näidata "armast kassipoega" või kutsub mängima "põnevat mängu". Lastele tuleb politsei sõnul selgeks teha, et kui võõras püüab nendega kontakti luua, peab oskama kohe lahkuda, abi otsida ning lapsevanematele juhtunust rääkima.

Samuti kutsus Frolova üles huvi tundma selle vastu, mida lapsed internetis teevad. "Kui laps suhtleb aktiivselt sotsiaalvõrgustikes, siis võiks talle selgeks teha küberturvalisuse põhimõtted," sõnas politseinik.

Kahtluse korral tasub kindlasti pöörduda abi saamiseks politseisse.