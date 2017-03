FOTOD: Vankripõleng põhjustas Lasnamäel sotsiaalmajas paraja kaose

Ööl vastu laupäeva põles Tallinnas Lasnamäel ühe sotsiaalmaja koridoris lapsevanker. Mullu ja tänavu on päästjad pidanud selles hoone juures käima paarkümmend korda.

Põhja päästekeskusest kinnitatakse, et 4. märtsil kell 00.24 tuli teade Lasnamäelt Raadiku tänavalt, kus kortermaja viienda korruse koridoris põles lapsevanker.

Kogu koridor oli tihedat suitsu täis ning toss levis ka korteritesse. Päästetöö juht soovitasid korterites viibinud inimestel koridori mitte tulla, avada aknad ja tihendada uste alused, et sealt suitsu sisse ei imbuks.

Päästjad kustutasid põleva lapsevankri, tuulutasid koridori ning kontrollisid üle kõik viienda korruse korterid. Kiirabi vaatas üle kaks majaelanikku. Kella 1.45 paiku oli sündmus päästjate jaoks lõppenud.

Põhja päästekeskuse kommunikatsioonijuht Annika Koppel kinnitab Delfile, et

möödunud aastal oli samasse hoonesse 18 väljakutset, ka sel aastal on päästjad sinna hoonesse saanud juba kolm kutsungit.

Koppeli sõnutsi on suurem osa väljakutseid seotud tulekahjusignalisatsiooni tööle hakkamisega,ent on olnud sedagi, et lapsed on koridoris mingid asjad põlema pannud. Takkapihta on ka toidukõrbemisi ja maja lähedal haljasalal on süüdatud rehve. Tegu on linna sotsiaalmajaga, kus majutatakse vähekindlustatuid.