FOTOD: Valvas kaasliikleja jälitas kurjakuulutava sõidustiiliga veokit, rekkajuhil tuvastati kriminaalne joove

Täna lõunal märkas Tallinnast Viljandisse teel olnud mees, nimetagem teda Jüriks*, kahtlase sõidustiiliga veokit. Andnud kahtlasest veokijuhist politseile teada, sõitis Jüri masinal mõnda aega järel. Veoki peatudes astus ta masina kabiini, võttis võtmed eest ning jäi politseipatrulli saabumist ootama.

Reede keskpäeval, pisut pärast kella 12 tuli politseile teade kahtlase sõidustiiliga veokist Järvamaal, liikudes Imavere poole. "Inimene nägi, et sõidustiil on kahtlane ja tõenäoliselt veoki juht ei saa juhtimisega hakkama," selgitas Lõuna prefektuuri operatiivteabeteenistuse vanem Ottomar Virk.

Helistajaks oli Jüri, kes otsustas veoki järel sõita ning hoidis korrakaitsjaid kursis masina marsruudiga. "Jah, iga väikese muudatuse peale jälle uuesti kõne," kirjeldas Jüri olukorda. Reka kaldus teel paremale, vasakule ning oleks Adaveres äärepealt üle ohutussaare sõitnud. Tallinna-Tartu maanteel Põltsamaal keeras veoki roolis olnud 50-aastane Aivar Pajusi poole, kus tal oli Jüri sõnul tükk tegemist, et manööver korralikult tehtud saaks.

Pajusis peatas Aivar veoki ning jäi tee äärde seisma. "Kui selline rekavend ette jäi, tuli kuidagi tegutseda. Parem aega natuke raisata kui kellegi perekond kasti sõidetakse," põhjendas Jüri.

Nii läks Jüri veoki kabiini ning võttis masinal võtmed eest. "Lihtsalt tegin ukse lahti ja ronisin kabiini. Mees istus rooli taga, võtsin võtmed ära ja ütlesin, et edasi ta ei sõida siit," kirjeldas Jüri. Seepeale võttis Aivar veel viimase sõõmu alkoholi. Jüri ei mäletanud täpselt, kas tegemist oli siidri või õluga.

"Veokijuht ütles, et on võimeline edasi sõitma, natuke maad on veel jäänud, kohe jõuab kohale," selgitas Jüri.

Politsei jõudis sündmuskohale kella 12.30 ajal. Ottomar Virk täpsustas, et veoki roolis oli 50-aastane Aivar, kellel mõõdeti kriminaalne joove. Täpsustamata detaile, tõi Virk välja, et Aivaril on ka varem politseiga samal teemal kokkupuuteid olnud.

"On positiivne, et inimesed on järjest rohkem kaasliiklejatest hoolima hakanud, teatavad politseile joobes juhtidest või - nagu antud juhul - sekkuvad ise," kommenteeris Virk, tuues välja, et ligi kolmandik joobes juhtidest Lõuna-Eestis tabatakse täna kaasliiklejatelt saadud kõnedele.

*Veokijuhti jälitanud mees ei soovinud oma nime avalikustada.