FOTOD | Väljaulatuva veosega treilerveok sõitis Pärnus silla taladesse, liiklus on ümbersuunatud

Täna hommikul sõitis Pärnus ülegabariidilise veosega treilerveok Tallinn-Pärnu-Ikla maantel asuva Papiniidu maanteesilla alt läbival maanteel silla taladesse. Keegi õnnetuses viga ei saanud.

Liiklusõnnetuse tagajärjel said kahjustusi Papiniidu maanteesilla talade kaitsepaneel ja mitu sillatala. Samuti purunesid talade kaitsepaneeli kinnitused, mille tõttu on paneel kaldu all asuva sõidutee kohale, teatas maanteeamet pressiteates.

Liiklus on suunatud Papiniidu maanteesilla all ühele sõidusuunale ja kaks Pärnu linnast väljuvat sõidurada on suletud.

Maanteeamet teostab kahjustuste ulatuse ja ohtlikkuse väljaselgitamiseks ekspertiisi.

Kuni ohu likvideerimiseni on Pärnust väljuva sõidusuuna ava liiklusele suletud, liiklus on suunatud linna sisenevale sõidusuunale. Mõlemas suunas on avatud liiklemiseks üks sõidurada ja kiirus on piiratud. Ohtlik koht on tähistatud liikluskorraldusvahenditega.