FOTOD | Valgamaal Pikasillas uppus läbi Väike-Emajõe jää vajunud kalamees

Selgus, et tegu oli siia kalastama tulnud 70-aastase lätlasega, kelle käest saadi haiglas teada, et ta oli Pikasillas koos kaaslasega läbi jõejää vajunud. Mees ise pääses, kuid teine mees jäi kadunuks. Politseile saabus ka tähelepanelike elanike info, et Väike-Emajõel Pikasilla küla sadama lähedal on jääaugus näha kellegi kummikuid. Kohale sõitnud päästjad leidsid kella 11.10 ajal kümne meetri kaugusel kaldast jääaugust hukkunud mehe ning tõid ta kaldale. Jää paksus läbivajumise kohal oli maksimaalselt viis sentimeetrit.

Päästjad hoiatavad, et praegu vooluveekogude jää ei inimest kanna ning sellele minek on eluohtlik. Turvalisem jää saab tekkida vähemalt nädal aega kestvate külmakraadidega. Inimest kandva jää paksus peab talvisel ajal olema kümme sentimeetrit. Jää turvalisuses veendumiseks tuleb seda kaldast eemaldudes jääpuuriga mõõta. Igal jääle mineval kalamehel peaksid kaasas olema kaela riputatud jäänaasklid, mille abil end läbi jää vajudes tagasi jää-äärele sikutada. Kasulik on kaasa võtta ka veekindlatesse kottidesse pakitud telefon ja varuriided. 2017. aastal uppus Eestis kalastamisel kaheksa inimest.