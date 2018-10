FOTOD | Vabaduse väljakul jäi välismaalasest jalakäija takso alla

Õnnetuse põhjustas jalakäija, kes jooksis punase fooritulega autoteele ning sai taksolt löögi.

„Sellel ristmikul on ööpäevaringselt suur liiklustihedus. Ka nädalavahetused ei ole erandid ning liiklust on Kesklinnas palju. Samuti on kesklinnas nädalavahetuste öistel tundidel alkoholi tarvitanud jalakäijaid, kellest väga suure osa moodustavad ka turistid.

Sõidukijuhtidel soovitame liiklustihedate ristmike juures vähendada kiirust ja arvestada, et öistel tundidel võivad olla alkoholi tarvitanud jalakäijad, kes ei pruugi tähelepanelikult vaadata, mis nende ümbruses toimub,“ sõnas Põhja prefektuuri kesklinna välijuht Artur Gelvei.

Politsei palub kõigil autojuhtidel nädalavahetuseti kesklinnas liigeldes olla eriti ettevaatlik, sest joobes jalakäijad on veelgi ettearvamatumad kui kained tatsujad.