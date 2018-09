FOTOD | Üürivõla klaarimine muutus veriseks: eile lasi Pirital üürnik oma üürileandjat

Eile õhtul oli Padriku tänaval vaikne teisipäevaõhtu, kui vahetult enne kella kümmet õhtul kuuldi ühest majast püssilasku.

Seitsme korteriga majja oli eilne laskja, 35-aastane mees, kolinud juunis. Ta üüris alates juunist kena kahetoalist korterit, mille omakorda olid ostnud kolm aastat tagasi kaasomandisse vanem naisterahvas ja tema 48-aastane poeg. Viimasele jalga lastigi, kui ta tuli eile õhtul nõudma välja üürivõlga, mida korteris elanud 35-aastane mees polnud soostunud välja maksma.

"Sisse kolides nägin kolme meest suurt relvakappi üles tassimas tema korterisse," seletas naaber. Nii väikeses asumis, kus omavahel peetakse ühendust sotsiaalmeedia grupis, on loomulik tunda naabrite vastu huvi - lisaks nimedele teatakse ka seda, kus naabrid tööd teevad, mis on nende laste ja koerte nimed ning kohtudes aetakse hoovi peal juttu. Üüriline hoids aga omaette ning näis üksik, pidusid ta ei pidanud ning sõbrannasid ei märgatud.

Küll aga tõmbas ta sisse kolides oma korteri akende ette mustad prügikotid, et valgus välja ei pääseks, Trepikojas olevat korduvalt tuntud kanepilõhna.

Padriku lasteaiast üle tee asuvate kortermajade elanikud on juhtunust silmnähtavalt häiritud. Lisaks sellele, et relvadega vehkimine pole tavapärane, sagisid eile pärast juhtunut sündmuskohal politseinikud südaööni välja. "Nad tulid siia nii ruttu, minutitega oli kohal nii kiirabi kui ka politsei, kirjeldab majade korterühistu juhatuse liige. Tema tegeles kolm aastat tagasi korteri müügiga, mistõttu on ta kursis korteri edasise käekäiguga. Vahepeal olevat korteris elanud ainult mõned inimesed, kolme aasta peale kokku kaks-kolm.