FOTOD | Üleeile kadunud 80-aastase Helduri otsingud jätkuvad täna Männiku karjääride läheduses

Üleeile oma kodust Tallinnas Mustamäel lahkunud 80-aastase Helduri lähedased arvavad, et mees võis minna Männiku karjääride suunas.

Lähedastelt saadud info põhjal võis mees minna Männiku karjääride juurde. Seetõttu kogunesid täna kell 10 Männikul Põhja prefektuuri Lääne-Harju politseijaoskonna välijuhi juhtimisel korrakaitsjad ja Reservpäästerühma vabatahtlikud, et alustada maastikuotsingutega. Kokku osaleb hetkel otsingutel kuus politseinikku ning 12 vabatahtlikku, kes kammivad läbi Männiku karjääride vahelist ala, lähedalasuvaid järvesid ning sealseid äärealasid (Raku järv, Männiku järv jt).

Lääne-Harju politseijaoskonna välijuht Pirko Pärila sõnul on otsimine maa-alal võrdlemisi keeruline, sest paljud kohad on jalgsi raskesti ligipääsetavad. „Oleme appi võtnud Reservpäästerühma ATV, et keerulisematesse kohtadesse ligi pääseda. Samuti jõuab kohe sündmuskohale PPA droon, millega saame näha õhust suuremat pilti ning kontrollida jalgsi läbimatuid kohti. Endiselt palume kõikidel, kes meest näinud, anda sellest hädaabinumbril teada,“ sõnas Pärila.