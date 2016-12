FOTOD: Turvatöötajad peatasid punasega üle ristmiku sõitnud ja vastassuunavööndisse põiganud raskes joobes juhi

Täna pidasid turvafirma K Security turvatöötajad kinni pea tipptunnil punase tulega ja lõpuks ka vastassuunavööndis üle kahe ristmiku sõitnud raskes alkoholijoobes juhi.

Turvafirma esindaja rääkis Delfile, et kella 15.48 ajal nägid parajasti autoga Tehnika tänavalt vasakule, Endla tänavale pööret teinud turvafirma töötajad, kuidas otse üle ristmiku sõitis signaalitades Mercedes, ohutuled peal. Et neile põles lubav tuli, pidi teiste jaoks tuli olema punane, seda ka Mercedesele.

Esialgu jäi turvatöötajatele mulje, et Mercedesel on ilmselt pidurid korrast ära, kuid et sõidustiil paistis siiski kahtlane, otsustati sõidukile järgneda.

Kaugele ei jõutud. Korraks hoo maha võtnud Mercedes andis korraga gaasi ja lähenes Tehnika tänava ja Paldiski maantee ristmikule. Fooris süttis just roheline, et aga teised autod olid ees, suundus Mercedes seejärel vastassuunavööndisse, arvates ilmselt, et nii saab kiiremini edasi. Ühtki silmaga nähtavat põhjust selleks polnud.

Seejärel sõitis auto aga ohutussaaarel vastu äärekivi ja üks rehv purunes, Mercedes rammis liiklusmärki ja põrkas kokku vastutuleva autoga ning jäi lõpuks seisma.

Politsei kutsunud turvatöötajad peatasid seejärel auto, jooksid Mercedese juurde ja pidasid juhi kinni ning hoidsid teda kinni politsei kohalejõudmiseni.

Politsei mõõtis juhil kohapeal kriminaalse, ligikaudu kahepromillise joobe. Ühtlasi pidasid turvatöötajad tõenäoliseks, et juht oli lisaks ka narkojoobes. Juht üritas küll väita, et auto pidurid ei töötanud, kuid kuna sõiduk oli vahepeal hoo maha võtnud, ei vastanud see ilmselgelt töele.

K Security esindaja sõnul läks tõeliselt hästi, et keegi vigastada ei saanud, sest joobes juht sõitis peaaegu tipptunnil punase tulega ristmikule, kus oleks võinud olla ka näiteks jalakäijaid.