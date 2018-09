FOTOD | Turu rahapesujuhtumi keskmes olev Eesti kodanik on Paidest pärit Boriss, kes üritas oma kodumaja hirmkallilt maha müüa

Soome meedias kajastati, et Boriss müüs Paides ka oma elumaja, mis ehitati 2008. aastal. Ruumi on seal suisa 150 ruutmeetrit. Delfi käis seda täna ka pildistamas. Maja seisab tühjalt. Teadaolevalt oli viimati müügis kahe aasta eest. Hind oli väikelinna kohta utoopiline - koguni 135 000 eurot. Loomulikult selle hinnaga see müügiks ei läinud. Vahepeal elanud seal sees üürnikud, kes aga hiljem välja kolisid. Samas linnas elab ka Borissi ema, kel kokku seitse last.

"Pealtnägija" kajastab oma Facebooki lehel, et Boriss töötas kunagi Paide linnavalitsuse autojuhina ning kuulus kohaliku ukraina kultuuriseltsi juhatusse. "Linnavalitsuse endised kolleegid iseloomustavad juba aastate eest perega Soome kolinud Borissi lihtsa töömehena ning kultuuriseltsi tegemistest tõmbus ta rahvuskaaslaste sõnul ammu tagasi ning ühing on üldse varjusurmas," seisab postituses.

"Soome Keskkriminaalpolitsei on seni kommentaarides on olnud äärmiselt kidakeelne, kuid avaldas, et leidis läbiotsimistel pool miljonit eurot sularaha ja 200 terabaiti (!) infot kõvaketastel. Kõigil tema tuttavatel on raske uskuda, et Iljitšovi näol on tegu rahapesu või veel enam luuremängude teadva osalisega. Samas on Iljitšov kuulunud Airiston Helmi Oy juhatusse, kuid tema volitused peatusid seal 2016. aastal."

Politsei suuroperatsiooni sihtmärgiks olnud Airiston Helmit kahtlustatakse selles, et see on rahapesuettevõte, mille ainus eesmärk on olnud välismaal kuritegelikul teel saadud vara seaduslikuks Soome kinnisvaraomandiks muutmine, vahendab Ilta-Sanomat.

"See on üks uurimisliin. Kuritegelikeks kahtlustatavad varad on tulnud välismaalt, aga ma ei saa veel ilmakaart öelda," ütles kriminaalinspektor Tomi Taskila Soome keskkriminaalpolitseist.