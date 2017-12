FOTOD | Türil hukkus ühekorruselise puitmaja põlengus 69-aastane mees

Täna hommikul hukkus Türil Viljandi tänaval linnas korteripõlengus 69-aastane mees. Korteris puudusid suitsuandur ja ka elekter.

Päästjad sai teate kell 9.31. Teataja sõnul põles ühekordses, mitme korteriga puithoones midagi, maja oli suitsu täis ning ühest korterist oli kuulda suitsuanduri signaali.

Sündmuskohale jõudes tuli ühe korteri ukse vahelt suitsu, tuppa sisenesid kiirelt suitsusukeldujad. Mõni minut hiljem toodi suitsu täis korterist välja teadvuseta meesterahvas, kes anti üle kiirabile. Korteris põlenud diivan kustutati. Kiirabi toimetas kannatanu haiglasse, kus 67-aastane mees siiski suri.

Esialgse info kohaselt puudus eluruumis suitsuandur ja ka elekter. Täpne tulekahju põhjus on selgitamisel, kuid ilmselt võis põleng alguse saada lahtisest tulest.

Lääne päästekeskuse ennetusbüroo juhi Viktor Saaremetsa sõnul on antud sündmuse puhul tegemist küll traagilise õnnetusega, inimene kaotas elu, kuid samas on tegemist viimasel ajal ainult süveneva trendiga. "Türi tuleõnnetuses on kaks osapoolt. Ühelt poolt inimene, kes oli ükskõikne nii enda kui ka teiste inimeste elu suhtes. Antud korteris on päästjad käinud varemgi, sest murelikud naabrid andsid teada, et mees rikub tuleohutust. Teisel pool seda sündmust on väga kehvas olukorras sotsiaalkorter," kirjeldas Saaremets tänase õnnetuse tagamaid.

Viimase kuu jooksul, 7. novembrist kuni 7. detsembrini, on tulekahjudes hukkunud kaheksa inimest, tänase päeva jooksul juba kaks. Vaid kolm päeva tagasi toimus tulekahju Ida Virumaal ning tegemist oli juhtumiga, kus korteris põles diivan ja hukkus mees. Umbes samal ajal tänase Türi sündmusega, toimus Viljandimaal samalaadne tulekahju, mille tagajärjel hukkus samuti inimene. Järvamaal on tänase sündmuse näol tegemist esimese tuleõnnetusega, millel oli traagiline lõpp. Eelmisel aastal hukkus Järvamaal tulekahju tagajärjel kokku kolm inimest.