FOTOD | Tšehhi ametivõimud otsivad taga viit eestlast, kes luksushotelle petsid ja maksmata lahkusid

Tšehhi ametivõimud paluvad abi viie eestlase leidmisel, keda kahtlustatakse hotellipettuses. Politseiametnike sõnul on grupp mitmel korral viibinud luksuslikes hotellides, veetnud seal öid, tarbinud alkoholi ning lahkunud maksmata.

Kolme naist ja kahte meest otsitakse üle kogu Tšehhi Vabariigi. Politseil on alust arvata, et nad liiguvad sõiduautoga Škoda Fabia, mille registreerimismärk on 248MLC, vahendab väljaanne Jižní Čechy Teď.

Politsei otsib 23-aastast Annabel Pihtjõed, kes on 160-170 sentimeetrit pikk, keskmise kehaehitusega, tal on suured sinised silmad ning õlgadeni heledad juuksed.

(Annabel Pihtjõe, foto: Jižní Čechy Teď)

36-aastane Kalmer Ajaots on 170-180 sentrimeetrit pikk keskealine mees. Tal on sinised silmad ja helepruunid lühikesed juuksed.

(Kalmer Ajaots, foto: Jižní Čechy Teď)

Lisaks kuulub tagaotsitavate nimistusse ka 30-aastane Raul Hermann, kes on 175-190 sentimeetrit pikk, sportliku kehaehitusega ja lühikeste helepruunidega juustega.

(Raul Hermann, foto: Jižní Čechy Teď)

22-aastane Margaret Leppik on niisamuti ametivõimude poolt tagaotsitavaks kuulutatud. Ta on 160-170 sentimeetri pikkune, sihvaka kehaehitusega neiu. Tal on suured sinised silmad ja pikad heledad juuksed, mida tavaliselt kannab hobusesabas.

(Margaret Leppik, foto: Jižní Čechy Teď)

Viimasest tagaotsitavast ei ole politseil pilti, ent tegu on 33-aastase naisega, kes arvatavasti liigub ülejäänud seltskonnaga koos.

PPAst kinnitati Delfile, et Eesti politseile on need inimesed teada ja tehakse igakülgselt koostööd Tšehhi politseiga.