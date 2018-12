FOTOD | Terve linn soditud! Linnavalitsuse kallal vandaalitsejad on jõudnud ka kümnetesse teistesse paikadesse südalinnas www.DELFI.ee RUS 40

Täna hommikul ilmnes, et öösel on kellegi kuri käsi sodinud Tallinna linnavalitsuse uksi ja aknaid. Nüüd selgub, et sodimisaktsioon on massiivne ning kannatada on saanud kümnete teiste hoonete välisfassaadid.