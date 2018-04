Täna õhtul pärast kella 19 said päästjad väljakutse Tartu kaubanduskeskusesse Kvartal. Rahvast täis kaubanduskeskusesse sõitis kuus päästeautot, politsei ja kiirabi.

Lõuna päästekeskuse pressiesindaja sõnul selgus siiski, et õnneks tulekahju hoones ei ole. Väljakutsujad kahtlustasid, et keskuses asuv puuküttega saun võib olla ülekuumenenud või kuskilt süttinud, kuna oli ajanud tavapärasest enam suitsu välja. Päästjad tegid kindlaks, et suitsu tegelikult pole ja põlenguohtu samuti mitte.