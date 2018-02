FOTOD | Tartus põles öösel kortermaja, evakueeriti 29 inimest

22. veebruaril kell 1.47 teatati, et Tartus Lina tänaval põleb kahekorruseline puumaja. Päästjate saabudes selgus, et põles maja, kus elas hulk sotsiaalselt kehvemini toime tulevaid inimesi. Kõige rohkem oli tules teise korruse koridor, mis takistas inimeste väljumist hoonest, teatas Lõuna päästekeskus.

Päästetöö juhi korraldusel evakueerisid politseitöötajad elanikud maja esimeselt korruselt. Päästjad aitasid elanikud majast välja teiselt korruselt. Ühele varikatusele oli korterist roninud mees, kes aidati alla redeli abil. Kokku evakueeriti ja aidati majast välja 29 inimest.

Varikatuselt päästetud mehe viis kiirabi tervise kontrolliks haiglasse. Ülejäänud pandi politsei tellitud bussi sooja. 16 neist viidi linnavalitsusega kokkuleppel varjupaika. Ülejäänud läksid ulualust otsima tuttavate juurest.

Kui algselt tuli info, et kõnealune maja on Tartu Linna omandis ja seal on sotsiaalkorterid, siis hiljem selgus, et tegu on eraomandis oleva majaga, mille omanik üüris kortereid välja.

Katuse alla levinud põlengu kustutamiseks tuli päästjatel seda avada. Tulekahju levik piirati kella 3.56ks. Kustutustööd lõpetati kell 5.04. Põlengu tekkepõhjuse selgitamiseks on alustatud kriminaalmenetlust ja seda selgitab prokuratuur.

Kell 11.09 tuli samasse majja uus väljakutse. Kohale jõudnud päästjad tuvastasid, et alguse oli saanud uus tulekolle, kuid see kustutati kiiresti.