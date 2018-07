FOTOD | Tartus Põhja puiesteel sõitsid kaks mootorratast otsa sõiduautole

Tartus juhtus täna õhtupoolikul liiklusõnnetus, milles sai vigastada üht mootorratast juhtinud inimene.

Kohapeal viibinud Delfi fotograaf vahendas, et õnnetus on sulgenud liikluse ning päästjad reguleerivad liiklust. Samuti peavad päästjad korrale kutsuma õnnetuspaigas suitsetavaid inimesi, sest liiklusvahenditest on lekkinud maha bensiini.

Fotograafi sõnul toimetati üht mootorratast juhtinud inimene haiglasse, sõiduautot ning teist motorratast juhtinud inimesed said esmaabi kohapeal. Esialgse info kohaselt sõitis motorratas otsa autole BMW.

Politsei pressiesindaja ütles, et hetkel teadaoleva info kohaselt liiklusid motorrattad kiiresti ning ilmusid autojuhile välja ootamatust kohast. "Õnnetuse põhjustas tõenäoliselt tähelepanematust, kuid täpsema selgitab välja menetlus," sõnas pressiesindaja Kerly Virk.

Haiglasse toimetatud tsiklimehel kohapeal tõsiseid vigastusi ei täheldatud, hullemast hoidis mõlemaid mehi turvarõivastus.