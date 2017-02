FOTOD: Tartus maeti Assar Pauluse kamba liige Roman Krutõh

Tartus Peetri kirikus saadeti täna viimsele teekonnale Roman Krutõh, kes kuulus Assar Pauluse kuritegelikku ühendusse.

Nn poksijana ehk kuritegelikus süsteemis alamalt astmelt alustanud Krutõh oli Tartu kuritegeliku maailma mõistes lõpuks liidri positsioonil. Vahepeal tunti teda ka Linnapea hüüdnime all. Viimasel ajal olid mehel väidetavalt alkoholiprobleemid.

Krutõhi oli seotud ka Assar Pauluse kuritegeliku ühendusega, olles koos temaga ka kohtu all.

1998. aasta sügisel oli Krutõh kohtu all koos Lõuna-Eestis hästi tuntud Eskander Mamutoviga ja Erki Roosiga. Meestele pandi süüks, et nad pressisid sama aasta veebruaris Tartus ühelt mehelt välja 100 000 krooni. Väljapressimise juures peksid Roos ja Krutõh meest rusikate ja jalgadega pähe ja kehasse. Asi jõudis riigikohtusse, kus jäeti aga varasemalt ringkonnakohtus mõistetud karistus jõusse. Krutõhi karistati ühe aasta ja kuue kuu pikkuse vabadusekaotusega tingimisi kolmeaastase katseajaga.

14. jaanuaril sai häirekeskus teate, et Tartus Ihastes eramus on laskehaavaga mees. Meedikud viisid mehe haiglasse ning politsei asus sündmuskohal juhtunu üksikasju selgitama. Kohapeal selgus, et lask oli tehtud tulirelvast. Seni kogutud tõendid annavad politseile alust arvata, et eluohtlik vigastus ei olnud kuriteo ega õnnetuse tagajärg. Mees sai väga raskelt viga ja suri hiljem haiglas. Kuna mehel ei olnud luba tulirelva omamiseks, on relva päritolu välja selgitamiseks alustatud kriminaalmenetlust.