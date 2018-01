FOTOD | Tartumaal hukkus teelt välja kihutanud noor mees

Täna hommikul avastati Tartumaal Elva vallas teelt välja sõitnud auto vrakk, mille juures oli 29-aastase mehe surnukeha.

Sõiduauto Audi A8 vraki avastas Elva vallast Elva-Palupera-Kähri tee 4. kilomeetrilt täna hommikul kella 6.30 paiku juhuslik mööduja. Politsei selgitas, et esialgsetel andmetel kaotas autojuht Elva poolt tulles sirgel teel sõiduki üle kontrolli. Masin sõitis suurel kiirusel mitusada meetrit pikki kraaviperve edasi ning paiskus seejärel vastu teeservas olnud puid. Autot juhtinud 29-aastane mees paiskus avarii käigus autost välja. Tema vigastused olid paraku surmavad.

Sõiduki kahjustused olid ulatuslikud, mistõttu võib järeldada, et kiirus pidi olema lubatust oluliselt suurem,“ ütles Lõuna prefektuuri operatiivjuht Ottomar Virk. Ta märkis, et teeolud õnnetuspaigas olid head ning sõiduki rehvid vastasid nõuetele. Ka fotod näitavad, kuidas auto on õnnetuse käigus tükkideks rebenenud - seda sõidukit ei ole päästetehnikaga puututud.

„Ekspertiisis veendume, kas autojuht oli kaine. Ühtlasi uurime, millised teised tegurid ja õnnetusele eelnenud sündmused võisid viia nõnda traagilise surmajuhtumini,“ sõnas operatiivjuht.

„Mida suurem, võimsam ja turvalisem auto, seda vähem juht reeglina selle kiirust tunnetab. Mida suurem on jällegi sõidukiirus, seda suuremat kaalu raske õnnetuse juhtumiseks omab iga väiksemgi eksimus,“ rääkis Virk.

Ta rõhutas, et piirangud sõidukiirusele on kehtestatud selge põhjusega säästa inimeste elusid ja tagada kõigile ohutum liiklemine.