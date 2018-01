FOTOD | Tartumaal hukkus kahe sõiduki laupkokkupõrkes eakas mees

Täna pärastlõunal juhtus Tartumaal raske liiklusõnnetus, kus kahe sõiduki laupkokkupõrkes hukkus Ford Mondeo roolis olnud 71-aastane mees.

Õnnetusest Tartu-Viljandi-Kilingi-Nõmme tee kümnendal kilomeetril teatati häirekeskusele kella 13.15 paiku. Esialgsetel andmetel kaldus Tartust Viljandi suunas liikunud Ford Mondeo seni teadmata põhjusel vastassuunavööndisse, kus põrkas kokku vastu sõitnud Volvoga.

Autode laupkokkupõrge oli sedavõrd ränk, et Volvo paiskus saadud löögist kraavi. Ford jäi pidama sõiduteele, kuid kokkupõrkest saadud kahjustused olid nii rasked, et Fordi roolis olnud 71-aastane mees hukkus sündmuskohal. Kiirabi viis haiglasse Fordis kaasa reisinud naise ning Volvo roolis olnud naise. Viimase vigastused on ülirasked.

Politsei selgitas, et õnnetuse osapooled kasutasid nõuetekohaselt turvavarustust ning sõidukite rehvid vastasid nõuetele. Mõlema autojuhi kainus selgitatakse ekspertiisi käigus. Teeolud antud lõigul olid talvisele ilmale omased ehk sõidutee oli kergelt lumelörtsine. Nähtavus oli hea ja piirkiiruseks antud teelõigul 90 km/h.

Lõuna prefektuuri operatiivjuht Aleksander Naidis ütles, et edasises uurimises selgitatakse, millised täpsemad tegurid võisid viia surmaga päädinud avariini. „Kuni üksikasjade uurimine võimaldab öelda õnnetuse põhjuse, oleme mõtetes praegu haiglas oma elu eest võitleva noore naisega ning loodame tema paranemisele,“ ütles operatiivjuht.

Tänavu on Eesti liikluses hukkunud 10 inimest, mullu samal perioodil kolm ja tunamullu kuus inimest.