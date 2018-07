FOTOD | Tartumaal hukkus avariis 57-aastane mees, kes sõitis autoga kraavi

Politsei operatiivjuht lisas veel, et antud kruusateelõigul on suurim lubatud sõidukiirus 90 km/h. "Eestis on palju kruusakattega teid, kus on lubatud sõita kuni 90 km/h. See aga ei tähenda, et autojuht igal ajal ja kohas raudkindlalt sellise kiiruse autost välja võtma peaks. Iseäranis tähelepanelik peaks olema just kohtades, kus erinevad liiklusmärgid annavad juhile aegsasti infot sellest, mis järgnevatel kilomeetritel ees ootab. Olgu selleks näiteks ohtlik kurv, metsloomad või muu," ütles politseinik.

Sel aastal on Eestis liikluses hukkunud 45 inimest, mullu samal ajal 28 inimest.