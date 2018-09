FOTOD | Tartumaal BMWga driftida püüdnud sõpruskond sattus raskesse avariisse

„Kurb näha, kuidas noortel puuduvad igasugused teadmised autodest, nende juhtimisest, elementaarsetest füüsikareeglitest ning kuidas seda lünka kompenseerib autojuht fantaasiaga nagu ta oleks sündinud rallisõitja,“ sõnas Lõuna prefektuuri operatiivjuht Ottomar Virk.

Ta ütles, et antud juhtum on ilmekas näide, kuidas seltskond noori tegi õigupoolest kõik endast oleneva, et surma saada. „See on puhas õnn, et keegi neist surmavaid vigastusi ei saanud. Tahes-tahtmata meenus selle avariiga tegeledes kolme aasta tagune traagiline avarii Tartumaal, milles jätsid elu neli noort. Uljas sõit, kiiruspiirangute proovile panek, liiklusohutusele vilistamine ning kõige tagajärjel sai asjast, mida peeti lustisõiduks, lähiaegade üks raskeim surmasõit,“ meenutas operatiivjuht. Ta kinnitas, et täna jäi sarnasest traagilisest surmasõidust puudu ülivähe.

Politseijuht rõhutas, et ükski noor ei tohiks avalikult või ka vaikimisi tunnustades kaasa sõita masinas, kus kihutatakse kulunud rehvidel ja kellegi turvalisust ei peeta millekski. „Antud vahejuhtum on tõsine järelemõtlemise koht ennekõike nendele noortele endile, kuidas oma elu täisväärtuslikult, ohutult ja üksteisega arvestavalt elada. Muul juhul ei lähe palju aega mööda, kui selliseid mõtlematuid tegusid ja neis elu jätnud inimesi jäävad meenutama vaid küünlad, hauakivi ja mälestuspink,“ sõnas operatiivjuht.

Politsei andis teada ka, et sama autojuht on varasematel aastatel liiklusest korduvalt eemaldatud, et ta kihutab, ei kasuta turvavarustust, liikleb tehniliselt mittekorras sõidukiga.