FOTOD: Tartu- ja Võrumaalt leitud lõhkekehad andsid tööd Lõuna-Eesti pommigrupile

Pühapäeval leiti Tartumaalt Kambja vallast 20 granaati ning Võrumaalt Võru vallast soomust läbistav mürsk.

19. märtsil kell 13.51 sai päästeamet kutse Tartumaale Kambja valda Virulase külla, kus leiti granaatide sütikute karp, teatas Lõuna päästekeskuse kommunikatsioonijuht Marek Kiik.

Kontrollimisel tuli välja 20 granaadi F1 sütikut ja nende alt 20 F1-tüüpi granaati.

Vaid mõni minuti hiljem, kell 13.55 teatati, et Võrumaalt Võru vallast Juba külast leiti lõhkekeha taoline ese. Kontrollimisel selgus, et tegu on 45 mm soomust läbistava mürsuga.

Mõlemad leiud hävitati samal päeval Nursipalu polügoonil.

Demineerijad tuletavad meelde, et igast lõhkekeha sarnasest esemest tuleb kohe teatada hädaabi numbril 112. Ise võimalikku lõhkekeha puudutada ei tohi!