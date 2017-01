FOTOD: Täna saadi teedelt kätte 19 joobes juhti

Tänase kõik puhuvad politseireidi käigus on õhtul kella seitsmeks roolist eemaldatud 19 juhti, kes polnud sõitmise hetkel kained, neist kolm olid kriminaalses joobes.

Harjumaal tabati viis alkoholi piirmäära ületanud ning kaks joobes roolikeerajat. Politseinikud eemaldasid roolist ka juhte, kellel puudus juhtimisõigus. Praeguseks hetkeks on kontrollitud ligi 7000 juhi tervislikku seisundit ning mõnes paigas veel kontrollid jätkuvad, teatas politsei.

PPA juhtivkorrakaitseametniku Sirle Loigo sõnul ollakse veel kaugel päevast, mil kõik kontrollitud juhid oleksid kained. "Joobes juhid on jätkuvalt need, kes seavad igapäevaselt ohtu kõige suuremat osa Eesti inimestest. Mullu eemaldasime roolist üle 7300 ohtliku juhi. Neist viimne kui üks seadis ohtu tuhandeid kaasliiklejad. Joobes juhid on oht ja seda kõigile. Eelmine aasta sai purjus roolikeerajate tõttu surma viis ning vigastada üle kahesaja inimese," rääkis Loigo, kes on kindel, et lõpuks kohtub roolijoodik kas kiirabiarsti või politseinikuga. "Aga halvemal juhul võib ta enne seda tappa kaasliikleja," ütles politseinik.

Loigo märkis, et jätkuvalt valmistavad muret joobes kutselised juhid. "Täna oleme tabanud kaks veoautojuhti, kes polnud rooli istudes kained. Me oleme korduvalt rääkinud, kuivõrd palju raskemad on liiklusõnnetused, mille üheks osapooleks on suure massiga sõiduk ning seda suurem on tema vastutus teiste liiklejate eest," lõpetas Loigo.