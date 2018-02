FOTOD | Tallinnas Sossi mäel põrkas kokku mitu autot, viis inimest sai viga ja liiklus on tugevalt häiritud

Tallinnas Sossi mäel Tartu maantee ja Masina tänava ristmikul toimus täna pärastlõunal nelja auto kokkupõrge, milles sai viga viis inimest, kellest üks raskelt. Liiklus Tartu maanteel on tugevalt häiritud.

Delfi lugeja teatel on kokku põrganud neli autot ja kokkupõrge on olnud sedavõrd tugev, et kahel autol on avanenud ka turvapadjad.

Põhja prefektuuri kinnitusel juhtus õnnetus kella 15.44 ajal. Õnnetuses sai viga kokku viis inimest, neist üks raskelt.

Politsei reguleerib praegu sündmuskohal liiklust ja õnnetuse tõttu on tekkinud Tartu maantee mõlemal sõidusuunal suur ummik.