FOTOD | Tallinnas pussitas jalakäija vastassuunavööndis sõitnud autojuhti, mees viidi raskete vigastustega haiglasse

Täna kell 14.15 pärastlõunal sai politsei teate, et Tallinna kesklinnas Lastekodu tänaval tekkis konflikt sõidukijuhi ja jalakäija vahel, mille käigus lõi jalakäija sõidukijuhti noaga. Autojuht viidi raskes seisus haiglasse.

14.15 ajal teatati häirekeskusesse, et Tallinnas Lastekodu tänaval on meesterahvas viga saanud. Esialgsetel andmetel sai konflikt alguse liiklusrikkumisest. Nimelt liikus sõiduauto Infiniti mööda Lastekodu tänavat sõites vastassuunas.

Selle peale ärritus jalakäija, 37-aastane mees. Ta üritas esmalt sõiduki liikumist füüsiliselt takistada ning viskas seejärel sõiduki pihta noa. Sõidukijuht peatus ja väljus autost. Meeste vahel tekkis sõnavahetus, mis eskaleerus füüsiliseks konfliktiks, mille käigus lõi 37-aastane mees noaga 42-aastast sõidukijuhti. Kannatanu viidi eluohtlikus seisus haiglasse. Jalakäija peeti kinni ning ka tema viidi tervisekontrolliks haiglasse.

Põhja prefektuuri operatiivjuhi Valter Pärna sõnul on tegemist väga tõsise juhtumiga. „Arusaamatusest alguse saanud tüli võõraste inimeste vahel lõppes eluohtliku ründega avalikus kohas. See on lubamatu. Sõltumata tüli algpõhjustest, ei ole füüsiline rünne ühelgi juhul õigustatud. Juhtunu asjaolude väljaselgitamiseks alustame menetluse,“ nentis Pärn.