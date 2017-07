FOTOD | Tallinnas peeti metallivarguskatse kahtlusega kinni neli inimest

Neljapäeva pärastlõunal andis tähelepanelik kodanik politseile märku kahtlasest tegevusest, politsei viis neli kahtlusalust asjaolude selgitamiseks jaoskonda.

Nimelt nägi teataja, et Ehitajate tee 153 juures mahajäetud maja ümber toimub liikumine ning tassitakse midagi majja. Teatajale tundus, et tegu võib olla vargusega, rääkis Lääne-Harju politseijaoskonna ennetus-ja menetlustalituse juht Erkko Piirimägi.

Sündmusele reageerisid Lääne-Harju politseijaoskonna patrullekipaažid. Lisaks neljale vahistatule viis politsei kontrollimiseks jaoskonda punase kaubiku Fiat.

"Politsei on majaomanikuga ühendust võtnud, kes peaks täna maja olukorra üle vaatama. Nimelt on tegu mahajäetud hoonega ning selliste majadega on sageli probleemiks kõrvalised isikud, kes hoones omavoliliselt viibivad. Hoone omanik peab tagama, et võõrastel ei oleks turvalisuse kaalutlustel vaba juurdepääsu hoonesse, kus võib olla ohtlik viibida ja liikuda. Politsei koostöös linnaosavalitsustega korraldab periooditi kontrolle mahajäetud majade seisukorra ning seal viibivate isikute kontrollimiseks," ütles Piirimägi.

Hetkel on selgitamisel, kas tegu võis olla metallivarguskatsega ning kui suur on võimalik kahju.