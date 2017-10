FOTOD | Tallinnas Pärnamäe teel sai bussi ja sõiduauto kokkupõrkes neli inimest viga

Tallinnas Pärnamäe tee ja Muuga tänava ristmikul põrkasid täna hommikul kokku lapsi ekskursioonile vedanud linnaliinibuss ja sõiduauto.

Politsei pressiesindaja Seiko Kuik ütles Delfile, et õnnetus juhtus kell 10.30. "Bussis viibis õnnetuse hetkel 20 last, nemad said jätkata ekskursiooni asendusbussiga. Sõiduautos viibinutest sai kolm inimest viga, nemad toimetati haiglasse," lisas Kuik.

Haiglasse toimetati 28- ja 58-aastane mees ning 65-aastane naine. Koolibussis sai viga üks 6-aastane laps, kellel arstid diagnoosisid peatrauma ning ta toimetati peahaavaga haiglasse.

Juhid olid kained.