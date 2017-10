Täna kell 15.03 teatati häirekeskust Tallinna ülikooli lähistel asuvast kahtlasest kotist. Kohaletulnud pommirühm selgitas pommiroboti abil välja, et tegu on lihtsalt kotiga, kus on sees tööriistad.

Päästeamet palub probleemide vältimiseks kõigil oma asjadel silma peal hoida, sest kui asju ei jäeta lohakile, siis need ei saa ka kaaskodanikes hirmu tekitada.