FOTOD | Tallinna südalinnas asuva Luminori panga hoonest tuli põlenguteade, tulekahju ei olnud

Päästeamet reageeris sündmusele suurte jõududega ning kohal olid lisaks tuletõrjele nii kiirabi kui ka politsei. Politsei pani esiti kinni ka liikluse Stockmanni kaubamaja poolt suunaga Pärnu maantee poole.

Päästeameti pressiesindaja sõnas kell 00:28 Delfile, et lahtist leeki nähtud pole ning päästjad üritavad selgitada häire tekkepõhjust. Samuti teatas pressiesindaja, et päästjad on sisenenud hoonesse ning kontrollivad korruseid.

Kell 1:18 teatas päästeameti pressiesindaja, et tulekahjut ei leitud ning väljakutse tuli maja juurest tuleneva auru peale, mis võis tekkida mingite hooldussüsteemide puhastumisel.