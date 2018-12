FOTOD | Tallinna kesklinnas põleb elumaja

Päästeameti pressiesindaja ütles Delfile, et majast toodi välja kaks kannatanut, kes viidi kiirabiga haiglasse. Nende tervisliku seisundi kohta lähemad andmed puuduvad. Praeguseks on tulekahjule pandud piir, kohal on viimased päästeametnikud, kes tegelevad järelkustutamisega. Kas majaelanikud võivad pärast vapustusi tagasi oma kodudesse minna või tuleb neil linnaosavalitsuselt majutsut küsida, pole esialgu selge.