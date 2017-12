FOTOD | Taas probleemid Subways: alaealised tülitasid teenindajat ja olid ilmselt joobes

Delfi piltnikule jäi täna enne kella 22 silma, et politseipatrull on Tallinna südalinnas Solarise lähistel asuvas Subways.

Ka politseist kinnitati, et patrull sõitis välja, kuna oli probleeme noortega, kes teenindajat tülitasid.

Delfi andmetel oli vähemasti üks noortest joobes, lisaks võeti alaealistelt ära suitsupakid.

Novembri esimeses pooles kirjutas Delfi, et üks noortekamp laamendas selles samas söögikohas. Pealtnägijate sõnul mindi kallale ka Subway võileivaketi naisteenindajale.

Subway Eesti arendusjuht Ats Raigla kinnitas siis, et noortekampade ebasobivat käitumist ei aktsepteerita ning kõik avaliku korra rikkujad antakse politseisse üles.

Subway pole esimene koht, kuhu noored viimasel ajal püüavad koguneda – Solarise kaubanduskeskus, kiirtoiduketid Lasnamäel ning ka septembris ilmunud uudis, et Keila linn ja sealsed kauplused on kimpus n-ö jõlkuvate noortega, kelle kelmustest on aja jooksul saanud kriminaalkuriteod, on vaid üksikud näited noorte vaba aja veetmisest.