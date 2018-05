FOTOD: Suuroperatsioon sai läbi. Kaua kestnud pingelise töö kulminatsiooniks tehti kahtlane ese kahjutuks

Foto: Kollaaž

Politsei ja päästeamet said õhtul väljakutse Lasnamäele Ümera tänav 44 maja juurde. Põhja-prefektuuri valvepressiesindaja sõnul evakueeri inimesed staadionilt, võimlast ja viiekordse maja kahelt esimeselt korruselt (16 korterit) Põhjuseks ühe auto juures olev kahtlane element. Kella 21:30 ajal tehti ühe auto all asunud ese kahjutuks ning selgus, et miski ei viita lõhkeainele.